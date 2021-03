Apaixonado por basquete, aluno de Osasco é aprovado na USP

O primeiro nome que aparece na lista de aprovados do vestibular da Fuvest é o de Abayomi Alves, um jovem de 23 anos, morador de Osasco, na grande São Paulo, que tem no basquete a sua paixão. Abayomi foi aprovado no curso de educação física da USP (Universidade de São Paulo) e vai realizar o sonho de estudar na maior universidade pública do país.

Ele e os demais aprovados na primeira chamada Fuvest, devem fazer a matrícula online a partir desta sexta-feira (19) até às 16h de terça-feira (23).

Abayomi, palavra de origem iorubá, é o nome de bonecos negros feitos sem costura e também significa "aquele que traz felicidade."

Até abril do ano passado, o jovem negro Abayomi estudava fisioterapia em uma universidade particular de São Paulo. Equilibrava as aulas com o trabalho. "Por jogar basquete, fazia parte da atlética e tinha bolsa de 50%, mas com a pandemia, eu decidi parar", conta ele. "Eu não estava muito satisfeito com o curso, sempre gostei muito de esportes e decidi cursar educação física."

Com as aulas online, o rendimento caiu, somado ao valor da mensalidade, a saída foi continuar trabalhando e estudar por conta própria para passar no vestibular. "Trabalho 9 horas por dia, chegava em casa e ia estudar, não era fácil porque é uma rotina bem cansativa", avalia.

Abayomi contou com o apoio das aulas de um cursinho online e de sua mãe, a psicóloga Valquiria Alves dos Santos. "Minha expectativa na USP é pode me desenvolver em algo que eu gosto, estudar muito e voltar a jogar basquete universitário, paricipando de competições", diz.

A animação é tanta, que o jovem mal sabia que tinha passado na USP e já estava participando de três diferentes grupos de conversa por celular. "Quero aproveitar ao máximo essa oportunidade, ainda não sei como será a recepção dos calouros, mas sei que vai ter algum tipo de encontro virtual."