General Heleno recebe primeira dose de vacina contra a covid-19

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, foi vacinado nesta quinta-feira contra a covid-19 . Ele recebeu a primeira dose do imunizante em um posto no sistema drive-thru de Brasília e postou a imagem em suas redes sociais.

Em sua publicação, Heleno, 73 anos, escreveu: "Hoje recebi a primeira dose da vacina contra a covid-19. O governo federal defende a imunização em massa e trabalha intensamente para viabilizar, no menor prazo possível, a vacinação de todos os brasileiros. É uma ação voluntária. Foi a minha escolha."

A imunização ocorre um ano depois de o ministro ter contraído a covid . Heleno integrou a comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos em março do ano passado. Na ocasião, vários integrantes do grupo que viajou com o presidente Jair Bolsonaro foram contaminados com a doença.