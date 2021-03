Bispo Edir Macedo é vacinado contra a covid-19

O Bispo Edir Macedo e sua esposa Ester Bezerra foram vacinados nesta quarta-feira (17) contra a covid-19. Eles receberam o imunizante em Miami, nos Estados Unidos. Macedo, que está na cidade norte-americana em viagem missionária, divulgou o momento no Instagram.

O Bispo, de 76 anos, contraiu a covid-19 em junho do ano passado e conseguiu se recuperar. Quem já foi infectado deve também se vacinar, como fizeram Macedo e sua esposa nesta quarta.

A campanha de vacinação também está acontecendo em todo o Brasil e vale lembrar que é muito importante o uso de máscara, fazer distanciamento social e a higienar muito bem as mãos com álcool gel.

Diversas cidades do Brasil estão com vários setores funcionando com restrições como medida para conter a transmissão do vírus. Os templos da Universal em São Paulo estão abertos para atendimento individual. Veja aqui as regras para frequentar a Universal durante este período.