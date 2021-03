Copa do Mundo de Espada começa nesta sexta-feira, na Rússia

A Copa do Mundo de Espada começa nesta sexta-feira (19), em Kazan ( Rússia). Esta é a segunda competição internacional de esgrima desde o início da pandemia do coronavírus (covid-19), e a primeira específica em espada. Na semana passada, ocorreu a Copa do Mundo de Sabre, em Budapeste (Hungria).

A seleção brasileira terá Amanda Simeão e Marcela Silva e, como grande atração, a ítalo-brasileira Nathalie Moellhausen, campeã mundial em 2019 e vice-lider no ranking mundial da Federação Internacional de Esgrima (FIE, na sigla em inglês) O time brasileiro, comandado pelo técnico Marcos Cardoso. estreia no sábado (20). O torneio individual termina no próximo domingo (21). A disputa por equipes acontece entre segunda (22) e terça (23). As disputas serão transmitidas ao vivo no canal da FIE no Youtube.

Moellhausen ficou treinando em Paris (França) durante quase toda a pandemia. O foco da atleta é a medalha olímpica em Tóquio. E, para chegar lá no melhor nível técnico, a Copa do Mundo é fundamental para avaliar suas possibilidades reais. de lutar por uma medalha em Tóquio.

"A Nathalie é nossa atleta que gera maior expectativa, está sempre brigando por medalhas. No geral, é difícil fazer um prognóstico, marcar um objetivo. Vai ser um teste para todo mundo”, disse o técnico Marcos Cardoso, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE)

Cardoso ressaltou ainda que o calendário atípico de compmetições vem dificultando a avaliação de desempenho dos atletas durante a pandemia.