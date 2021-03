McCann abre vaga e contrata com foco na cultura de inclusão

A McCann World Group, um grupo global e que foi eleita Rede do Ano no Festival Internacional de Cannes por três anos consecultivos (2018 a 2020) como a agência de publicidade mais eficiente do mundo, está com uma vaga aberta para Gerente de Inovação e Tecnologia.

Como uma empresa inovadora, a McCann aposta na cultura inclusiva, que valoriza as diferenças e a individualidade de cada um, por essa razão, a vaga é exclusivamente direcionada aos profissionais negros e negras.

Para se candidatar a vaga, o profissional deve ser comunicativo, que se identifique com um ambiente de colaboração sem barreiras, que possa se envolver com todas as áreas da agência e assumir responsabilidades além da sua posição ou descrição de trabalho.

Dentro da cultura da empresa, a pessoa deve entregar e buscar satisfação do cliente interno e externo como prioridade.

Para a vaga, é fudamental que o profissional administre projetos de plataformas online, ecossistemas digitais, aplicativos ou projetos de interação, de ponta a ponta, desde o briefing do cliente passando por todas as etapas até a entrega final.

O profissional estará em contato direto com coordenadores e líderes de equipes, liderando líderes e por muitas vezes, em contato direto com a equipe de desenvolvedores internos e ou do parceiro.

Requisitos

O candidato à vaga deve ter habilidade de gerenciamento remoto de pessoas e fornecedores, bem como relacionamento com todas as áreas da agência. Deve ter curso superior completo, experiência prévia na gestão de equipes multidisciplinares, inglês intermediário ou avançado para conversação e espanhol é desejável para conversação.

Para participar do processo basta cadastra o CV na página de carreiras.