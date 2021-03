Estamos preparados para pagar o auxílio, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou nesta quinta-feira (18) que o banco está preparado para começar o pagamento do auxílio emergencial. Ele informou que o calendário já está pronto, mas só poderá anunciar após validação do presidente Jair Bolsonaro, que entregará hoje as MPs que liberam a nova rodada do auxílio ao Congresso Nacional.

Leia também: Bolsa Família começa a receber auxílio emergencial em 16 de abril

"Do ponto de vista técnico, estamos preparados desde 2020, fazendo esse equilíbrio entre o pagamento nas agências e no digital, tendo como objetivo básico ajudar as pessoas a receber os recursos e evitar aglomeração", afirmou Guimarães, em coletiva sobre os resultados de 2020 do banco.

Para o pagamento em 5.570 cidades do Brasil, a Caixa já havia anunciado a ampliação do número de empregados e terceirizados para fortalecer a rede de atendimento do banco. São 7.704 postos em contratação, sendo 2.766 empregados, 1.162 estagiários, 2.320 vigilantes e 1.456 recepcionistas. Já está em curso a contratação de 566 empregados com foco no Norte e Nordeste em razão da abertura de novas unidades do banco, além de 87 técnicos em Tecnologia da Informação (TI) a serem lotados no Distrito Federal.

"O foco único é o pagamento do auxílio e essas pessoas serão dirigidas para as agências onde temos fluxo muito intenso", explicou o presidente da Caixa.

O presidente Jair Bolsonaro assinou duas MPs (Medida Provisória) que abrem caminho para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, benefício para famílias que perderam renda durante a pandemia do novo coronavírus. Os textos serão publicados em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira (18).

Bolsonaro apresentará as medidas ao Congresso Nacional pessoalmente e a previsão é de que ele vá às 17h, de acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência, o que seria simbólico para compartilhar com deputados e senadores a paternidade do retorno do benefício.