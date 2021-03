Bolsonaro assina texto que permite o retorno do auxílio emergencial

MP permite o retorno do auxílio emergencial para brasileiros sem renda - (Foto: Marcos Corrêa/PR - 17.03.2021)

O presidente Jair Bolsonaro assinou duas MPs (Medida Provisória) que abrem caminho para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, benefício para famílias que perderam renda durante a pandemia do novo coronavírus. Os textos serão publicados em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira (18).

Bolsonaro apresentará os textos ao Congresso Nacional pessoalmente e a previsão é de que ele vá às 17h, de acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência.

No dia 6, o Blog do Nolasco antecipou que o valor do benefício chegaria a até R$ 375 por mês, sendo que o valor médio seria de R$ 250. O prazo de pagamento deverá ser de 4 meses. A informação foi confirmada pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, dois dias depois.

A expectativa é que Bolsonaro vá pessoalmente, nesta quinta-feira, ao Congresso Nacional, entregar a MP, o que seria simbólico para compartilhar com deputados e senadores a paternidade do retorno do benefício.