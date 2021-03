'Estamos em Estado de Guerra', afirma Arthur Lira sobre pandemia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comentou a situação crítica da pandemia do novo coronavírus e disse que o Brasil está em "Estado de Guerra".

"Nós não tivemos um retorno correto por parte do Ministério da Saúde e causou toda essa crise com o ministro Eduardo Pazuello”, afirmou ao comentar as mudanças nos cronogramas de vacinação contra a covid-19 em evento do Conjur.

Lira ainda lembrou das conversas que teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Jair Bolsonaro e ministros para compra de imunizantes da Pfizer e da Jansem. “Tenho ciência que os contratos já retornaram, já foram cumpridos os trâmites todos”, disse ao avaliar que as vacinas devem entrar em breve no plano de imunização do Brasil.

O deputado ainda comentou sobre os projetos para área econômica e reclamou da elevação de 0,75 ponto percentual que levou a Selic ao patamar de 2,75% ao ano. ”Os projetos já não estão travados no legislativo pela falta de uma conversa com o Executivo”, lamentou.

Também presente no evento, o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), citou que a Corte já tem uma jurisprudência da crise do novo coronavírus. Ele comentou sobre sobre a polêmica de que o STF deixou para Estados e municípios a gestão da pandemia, impedindo as ações do presidente.

Segundo Mendes, o SUS (Sistema Único de Saúde) depende de todos os entes da federação e recordou que foi pacificado a questão da obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 para os brasileiros.