Cientistas desenvolvem embrião de rato em útero artificial

Cientistas conseguiram fazer embrião se desenvolver em útero artificial - (Foto: Weizmann Institute of Science)

Um grupo de cientistas do Instituto Weizmann de Ciência, em Israel, conseguiram desenvolver o embrião de um rato completo, com cabeça, coração e membros crescesse por uma semana em um útero artificial. O resultado do estudo foi publicado na revista científica Nature na última quarta-feira (17).

Os especialistas mantiveram o embrião vivo e crescendo por um período de 11 a 12 dias durante os estudos em laboratório, o que corresponde à metade do período gestacional de ratos. O experimento é um recorde no desenvolvimento de mamíferos fora de um útero.

Apesar dos debates éticos que cercam desse tipo de experimento, acredita-se que o sucesso do estudo com ratos poderá contribuir para pesquisas com fetos humanos.

“Eu espero que isso permita que cientistas desenvolvam embriões humanos até cinco semanas [fora do útero da mãe]”, disse o cientista Jacob Hanna, que conduziu a equipe no Instituto de Ciência Weizmann.

Hanna explica que a tecnologia usada precisa de melhoras, já que não é possível fazer com que o embrião se desenvolva sem passar um tempo antes em um útero de verdade. Para o experimento, ele usou embriões de 5 dias colhidos de uma fêmea grávida e os passou para o útero artificial, onde eles sobreviveram por mais uma semana.

Apesar do sucesso do primeiro experimento, a tecnologia usada é “complexa e cara”, o que limitaria seu uso e o acesso.