Gustavo Cerbasi: casais só têm a ganhar ao planejar finanças juntos

Casais que unem forças para planejar a vida financeira têm mais chances de obter êxito nas finanças e na vida a dois. A afirmação é de Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e escritor de livros como “Casais inteligentes enriquecem juntos” que, inclusive, inspirou o filme "Até que a sorte nos separe".

Para Cerbasi, mesmo que as contas correntes ou de investimentos sejam separadas, afinal, ambos trabalham e precisam organizar sua rotina, as corretoras estão cada vez mais optando por contas individuais, é preciso ter um planejamento conjunto.

O contrário também acontece e não é positivo para os casais, de acordo com Cerbasi.

“Quando casal é muito moderninho, cada um tem o seu dinheiro e não tem esta conversa sobre o nós, pode ser que individualmente eles são bem sucedidos, mas, em algum momento sentirão falta da força familiar ou vão perceber que existe um rico e um pobre vivendo sob o mesmo teto. E isso tende a acabar com o relacionamento também.”

É aí que entra o planejamento financeiro a dois: para equilibrar o relacionamento e trazer a harmonia para o casal.

“É mais fácil para organizar as finanças, duas cabeças pensam melhor do que uma, a concentração de mais capital proporciona o acesso a investimentos melhores... tudo isso fará com que o casal tenha maior eficiência na conquista da riqueza, além do fortalecimento do relacionamento.”