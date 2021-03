Robô-cozinheiro faz 150 pratos de macarrão por hora no Japão

O sobá, macarrão típico japonês, é um dos pratos preferidos dos passageiros nas movimentadas estações de trem do Japão. Por conta disso, os funcionários dos locais que vendem esse tipo de comida estão sempre sobrecarregados e a rotatividade acaba sendo muito alta. Um restaurante na estação Kaihimmakuhari, na cidade de Chiba, está com um projeto-piloto para resolver isso.

O Sobaichi Perie implementou um sistema de cozinha colaborativa utilizando um robô de dois braços, que fica responsável pelo preparo do macarrão. O aparelho faz o cozimento da massa e os funcionários humanos acrescentam o caldo e os acompanhamentos escolhidos pelos clientes antes de entregar o prato.

Os braços colocam três porções de sobá por vez na água fervente, com tempo de preparo de 1 minuto e 40 segundos cronometrado pelo computador, depois escorrem o macarrão, colocam as porções em água na temperatura ambiente para retirar o amido, e em seguida em água gelada, para a massa ficar firme.

Com as 150 porções que o robô consegue cozinhar por hora, a empresa afirma, é possível cobrir o turno de um funcionário e com menos possibilidade de contato humano com a comida, limitando as chances de contaminação pelo novo coronavírus.