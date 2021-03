Copa do Brasil: noite de eliminações de equipes gaúchas

A noite desta quarta-feira (17) foi muito ruim para o futebol gaúcho na Copa do Brasil. Apesar de jogarem em casa, Esportivo, Santa Cruz e Caxias não conseguiram vencer os adversários e ficaram pelo caminho logo na estreia.

Atuando no estádio Centenário, o Caxias perdeu de 1 a 0 para o Fortaleza. O gol do Leão saiu logo aos cinco minutos. O atacante David foi lançado nas costas da zaga gaúcha e não perdeu a oportunidade. Agora, o time do Ceará aguarda na segunda fase o vencedor do duelo entre Penarol, do Amazonas, e Ypiranga, do Rio Grande do Sul. A partida acontecerá na próxima quinta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), na Arena Amazônia.

Remo vence na Serra Gaúcha

Mesmo jogando no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Remo derrotou o Esportivo por 2 a 0. A primeira vez que as redes balançaram foi aos 20 minutos da etapa inicial. O meia Felipe Gedoz recebeu bom passe da direita e, da marca do pênalti, colocou os paraenses na frente.

Provando que a noite não era dos gaúchos, o Esportivo teve um pênalti aos 35 minutos. Wesley cobrou forte no canto, mas o goleiro Thiago Rodrigues foi lá e defendeu. Depois, na reta final do jogo, o Remo matou a partida. Aos 41, o atacante Lucas Tocantins mandou para o fundo do gol adversário aproveitando o rebote do goleiro gaúcho. Na próxima fase, o Remo enfrentará o CSA. O mando de campo será dos alagoanos, mas a data do confronto ainda não foi definida. Nesta etapa, quem vencer leva a vaga. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Joinville empata e segue adiante

Já no estádio dos Plátanos, o Santa Cruz não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Joinville. Pelo regulamento, nessa primeira fase, o visitante só é eliminado em caso de derrota. Dessa forma, o time de Santa Catarina garantiu a vaga. Restou ao Santa Cruz ficar com a cota de R$ 560 mil. Além desse valor, o Joinville levou mais R$ 675 mil. Na próxima etapa do torneio, o time do sul do Brasil receberá o Atlético Goianiense.