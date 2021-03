CSA goleia Guarany de Sobral e segue para a 2ª fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil conheceu na tarde desta quarta-feira (17) mais dois classificados à segunda fase da competição. Os alagoanos do CSA asseguraram a vaga ao golear, fora de casa, o Guarany de Sobral, por 5 a 1, no estádio do Junco, na cidade de Sobral (CE).

Os gols do Azulão saíram com Dellatorre, Fabrício, Pimpão - de pênalti -, Silas e Geovane. O time da casa marcou com Yuri Tanque. Na próxima fase do torneio, o CSA encara o vencedor do duelo entre Esportivo-RS e Remo-PA, programado para logo mais, às 20h (horário de Brasília), em Bento Gonçalves (RS).

FIM DE JOGO! Azulão goleia o Guarany-CE por 5x1 e avança de fase na Copa do Brasil.



Agora o Maior de Alagoas espera pelo vencedor de Remo-PA x Esportivo-RS

Na outra partida desta tarde, os potiguares do ABC garantiram a classificação ao empatarem fora de casa com o Rio Branco-ES em 1 a 1. Logo aos quatro minutos, o atacante Willian Anicete abriu o placar para o ABC no estádio Olimpico Perim, na cidade de Venda Nova do Imigrante (ES). Aos 17, o volante Ivan deixou tudo igual no placar. Ele aproveitou o escanteio cobrado da esquerda para cabecear firme e mandar a bola para o fundo das redes.

?? MANDO A CHAVE PIX POR E-MAIL, VIU, CBF!? ????????

O Mais Querido encarou o Rio Banco VN/ES na tarde desta quarta-feira (17), no Estádio Olimpio Perim, em Venda Nova do Imigrante (ES), ficou no empate em 1 a 1 e garantiu a classificação para a segunda fase da @CopadoBrasil 2021. pic.twitter.com/rx3xTBS9YZ — ABC Futebol Clube (@ABCFC) March 17, 2021

Na próxima fase da Copa do Brasil o ABC de Natal recebe o Botafogo, que na semana passada garantiu a vaga após aplicar 5 a 0 no Moto Club, em São Luís. A data do embate, no entanto, ainda não foi definida pela CBF. Na segunda fase do torneio, quem vencer avança. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

A classificação à segunda fase da competição garante aos clubes premiação da Confederaçao Brasileira de Futebol (CBF) no valor de R$ 675 mil.