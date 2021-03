Aluna de 16 anos aprovada em Medicina da USP fez 130 redações

Mariana Lee Han tem apenas 16 anos, concluiu o ensino médio em dezembro e já comemora a aprovação na Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), a maior e mais concorrida universidade do país. Ela superou a concorrência de 210 candidatos por vaga no curso na modalidade de ampla concorrência.

"Já estou muito ansiosa para conhecer os laboratórios, participar das ligas e poder me dedicar aos estudos", conta a menina que desde o 9º ano do ensino fundamental sonha em ser médica. Para a realização desse sonho, a família decidiu mudar de Caieiras para a capital paulista.

Veja a lista de aprovados na Fuvest 2021

Mariana conseguiu uma bolsa integral no Objetivo e passou a se dedicar com afinco aos estudos. No segundo ano, participou da Olimpíada Brasileira de Ciências. "Fiz uma imersão no conteúdo de biológicas e exatas, com isso, fui a primeira na classicação entre os treineiros de biológicas."

Neste terceiro ano, a menina conciliava as aulas de revisão e o estudo focado para o vestibular. Foram 14 horas por dia e mais 130 redações escritas.

O resultado de tanto estudo? Na primeira fase, Mariana acertou 87 do total de 90 questões. Errou apenas três. E na segunda fase, consagrou sua vaga com uma boa redação. Ela também passou na Unicamp e na Santa Casa.

"Com a pandemia, não podia sair de casa, fazia atividade física em casa, tocava violão e lia muito", diz. "Estou muito anisosa em voltar a estudar, mas agora, realizando o meu sonho."

Antônio: 2º lugar em Direito - (Foto: Arquivo Pessoal)

Filho de policiais passa em Direito

Antônio Vinícios Ribeiro Franco de Lima, de 18 anos, não esconde a expectativa em conhecer as famosas arcadas da tradicional faculdade de Direito do Largo São Francisco.

Filho de policiais, o jovem passou o último ano mergulhado nas apostilas do cursinho. "Logo que comecei, chegou a pandemia, mas acompanhava as aulas, estudava, fazia uma redação por semana", lembra. "Além dos simulados do Anglo, que são fundamentais para ver os erros e acertos."

A dedicação rendeu o segundo lugar na classificação em Direito da USP. "Além de muito feliz, já começo a pensar no futuro, pretendo prestar um concurso, talvez ser promotor, mas ao longo do curso vou decidir."