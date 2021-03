USP antecipa lista de aprovados na primeira chamada

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) antecipou para hoje (17) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular de 2021 para ingresso na Universidade de São Paulo (USP). A divulgação estava prevista para sexta-feira (19).

Foram chamados 8.242 candidatos para cursos de todas as áreas oferecidos em sete cidades do estado: São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, Bauru e Lorena. Os estudantes poderão se matricular virtualmente no período compreendido entre esta sexta-feira (19) e a próxima terça-feira (23), das 8h às 16h.

A matrícula ocorre em duas etapas, com preenchimento de formulário, apresentação de documentos, validação da documentação pela USP e confirmação.

A lista da segunda chamada será divulgada no dia 29 deste mês e a da terceira, no dia 5 de abril.

Além das 8,2 mil vagas disputadas no vestibular da Fuvest, são oferecidas 2.905 vagas para preenchimento pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O início das aulas de 2021 está marcado para 12 de abril.

A lista com os alunos selecionados na primeira fase está disponível na página da Fuvest https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2021_chamada_1.pdf