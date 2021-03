Mourão diz que Lula ficou no passado e já deu sua contribuição

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (17) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As afirmações foram dadas em entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

"Eu vejo que o Lula já ficou no passado. A gente tem que ir para frente, precisamos de novas lideranças, existe muita gente no país com capacidade, inclusive dentro do próprio partido dele, ele já é um homem na proximidade de 80 anos, nada contra, mas ele já teve sua contribuição na vida política do Brasil por oito anos", afirmou.

O vice-presidente voltou a afirmar que Lula é hoje um político da era analógica, e que o Brasil precisa de políticos da era digital.

Mourão, presidente do Conselho Nacional da Amazônia, destacou a atuação do governo na região. As Forças Armadas combatem o desmatamento desde maio do ano passado e obteve uma redução de 25% nessa prática ilegal.

"E vamos continuar nesse sentido deixando muito claro o compromisso do Estado Brasileiro representado pelo Governo do Presidente Bolsonaro com a preservação da Amazônia".