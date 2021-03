Unicamp: Está disponível a lista de aprovados em 2ª chamada 

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou na manhã desta quarta-feira (17) a lista de convocados para a segunda chamada no vestibular 2021.

Os candidatos deverão consultar as listas na página eletrônica da Comvest. Todos os convocados nesta chamada deverão realizar sua matrícula não presencial, das 9 horas às 17 horas na segunda-feira (22), exclusivamente pela internet, também na página da Comvest.

Aprovados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica ficam excluídos da modalidade. A terceira chamada do Vestibular Unicamp será divulgada no dia 24 de março e a matrícula eletrônica deverá ser realizada no dia 29 de março.

Os candidatos selecionados pelo sistema de cotas étnico-raciais deverão passar pela Comissão de Averiguação. O link com o horário da banca e a plataforma de acesso à entrevista estão disponíveis na página do Vestibular Unicamp 2021. A data da averiguação não poderá ser reagendada. Os candidatos cotistas devem acessar a plataforma de entrevista da Banca de Averiguação, bem como as orientações e protocolos, no site da Comvest.