Começou ontem as quartas de final da superliga B de vôlei masculino. O Unimed/Aero do Rio Grande do Norte venceu o SMEL Araucária do Paraná por 3 sets a 1. O jogo foi no ginásio Aero/Sesi, na cidade de Natal. O Confronto é realizado em melhor de três. O segundo jogo está marcado para o sábado, dia 20, no ginásio Rodrigo Pereira Gomes, em Araucária (Paraná).