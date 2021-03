Pan-Americano de ginástica será no Parque Olímpico do Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou, nesta terça-feira (16), que o Campeonato Pan-Americano será realizado no Parque Olímpico da Barra, na zona sul do Rio de Janeiro. As disputas da ginástica artística ocorrem entre os dias 4 e 6 de junho, enquanto as de ginástica rítmica e de trampolim estão agendadas entre os dias 11 e 13 do mesmo mês.

Será a última oportunidade para o Brasil obter mais vagas para a Olimpíada de Tóquio (Japão). Atualmente, o país está garantido na ginástica artística com Flávia Saraiva na disputa feminina e a equipe masculina (com quatro atletas). Mais dois atletas (um por gênero) podem se classificar na modalidade. Na ginástica rítmica, Bárbara Domingos e Natália Gaudio, que disputaram o Mundial de 2019, em Baku (Azerbaijão), brigam por um lugar nos Jogos.

Inicialmente, o Pan seria realizado em Birmingham (Estados Unidos), mas a USA Gymnastics (federação norte-americana) abriu mão do evento. Em setembro do ano passado, a CBG manifestou interesse de receber a competição caso os Estados Unidos desistissem. Em janeiro, o campeonato foi confirmado no Brasil, ainda sem definição de sede.

Se o torneio não acontecer devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Federação Internacional de Ginástica (FIG) distribuirá as vagas destinadas às Américas tendo o Mundial de 2019 como referência. Neste caso, o Brasil teria classificado as atletas Thais Fidelis (ginástica artística feminina) e Bárbara Domingos (ginástica rítmica).

“Ao longo de um ano em que a pandemia foi oficialmente decretada pela OMS [Organização Mundial da Saúde], nós aprendemos muito e hoje contamos com protocolos sanitários cada vez melhores. Realizamos com sucesso diversas ações, como a Missão Europa, em Portugal, e os estágios de treinamento presenciais com atletas das categorias adultas e de base. Junto com os especialistas que atuam com a CBG, desenvolvemos uma logística para que todo o Pan transcorra com a maior segurança sanitária”, afirmou o coordenador Geral e de Eventos da entidade, Henrique Motta, em nota oficial.