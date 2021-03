Personalização e automação, o futuro do mercado de beleza

“O futuro do mercado passa pela personalização e automação”, acredita Luisa Rody, Head de Digital & Inovação da L’Oréal Brasil. Em entrevista a Reginaldo Pereira, apresentador e idealizador dos programas Inova360 e Batalha das Startups, a executiva falou sobre a necessidade em atender diferentes demandas e uma grande diversidade, quando o assunto é beleza. E, ao mesmo tempo, usar tecnologia para permitir que a personalização seja feita em larga escala.

Como uma das patrocinadoras do reality show Batalha das Startups, a L'Oréal Brasil participou de uma série especial de entrevistas sobre inovação, transformação digital e como o perfil dos consumidores vem sendo moldado por conta da tecnologia, pandemia e isolamento social.

A maior companhia de beleza do mundo, em seus primeiros anos, focou na inovação de produto, se destacando no mercado por conta de tecnologias inovadoras que trouxe aos consumidores. Agora, a companhia busca expandir a inovação voltada à jornada do consumidor, desde o momento em que ele entende a necessidade de um produto até o momento após a compra, fortalecendo o relacionamento com o consumidor.

