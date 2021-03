O governador do Amapá, Waldez Góes - (Foto: Marcelo Loureiro/Governo do Amapá 09.03.2021)

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), anunciou nesta terça-feira (16) que o estado adotará uma quarentena mais dura a partir das 6h de quinta-feira (18). Ele afirma que o estado enfrentará um "lockdown", com endurecimento em relação aos serviços não-essenciais. As regras não foram detalhadas e deverão constar do decreto a ser publicado ainda nesta terça em Diário Oficial do Estado.