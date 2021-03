Economia brasileira está decolando novamente, afirma Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira (16) que os primeiros indicadores econômicos de 2021 mostram que a economia brasileira "está decolando novamente".

"Há sinais por toda parte de que a economia brasileira está de novo decolando", disse Guedes ao citar o salto indicado pela prévia do PIB, do Banco Central, e a geração recorde de empregos com carteira assinada em janeiro.

Guedes ainda reafirmou a necessidade de vacinar em massa a população para garantir a estabilidade do mercado de trabalho entre os informais. "Vamos vacinar, porque há 38 milhões de invisíveis que ganham a vida nas ruas. Eles estão sem condições de trabalho sem a vacina", avaliou o ministro.