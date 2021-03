Estamos garantindo o pão com a geração de empregos, diz Bianco

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, comemorou nesta terça-feira (16) a abertura de 260 mil vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2021.

"Ainda vivendo o ambiente de pandemia, nós estamos conseguindo dar ao brasileiro o pão de cada dia por meio de empregos", afirmou em coletiva para comentar os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

De acordo com Bianco, o Brasil está gerando empregos, evitando demissões e "permitindo que a economia continue viva". "Isso demonstra a força do nosso Brasil, que reage e se mantém firme", analisou.

Ele ainda destaca que o objetivo do Ministério da Economia e do presidente Jair Bolsonaro é continuar com as políticas de manutenção de emprego e da renda e da desburocratização do mercado de trabalho.