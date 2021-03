Cursinho da FEA-USP está com inscrições abertas

O cursinho da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade) está com as inscrições abertas para as turmas deste ano. Os interessados têm até o dia 5 de abril para participar e devem pagar uma taxa de R$ 20.

Para participar do processo seletivo, os candidatos deve responder a um questionário e enviar uma carta motivacional, além de uma prova de conhecimentos gerais. A seleção tem como critério as condições socioeconômicas dos estudantes.

São oferecidas turmas aos sábados, que começam em maio e as aulas vão das 8h às 18h30, e durante semana, de segunda a sexta, das 12h40 às 18h30.

Mais informações pelo site do cursinho.