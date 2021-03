Confira dicas para arrasar nas dancinhas das redes sociais

Quer aprender as coreografias, ou os chamados challenges ("desafios", em português) que circulam na internet mas não sabe por onde começar? O R7 te ajuda. Confira dicas exclusivas do influenciador digital Bruno Péricles, que há cerca de um ano faz as coreografias famosas nas redes sociais, e do professor de dança Marcos Paulo Dias para arrasar nas performances e bombar o seu perfil



*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Segundo o influencer Bruno Péricles, que conquistou mais de 330 mil seguidores no Instagram fazendo as coreografias da internet, a ideia de mostrar quais são os passos de cada desafio surgiu a partir do insight de que as pessoas complicavam algo que, na realidade, é mais simples do que parece

Pensando nisso, seus vídeos são divididos em duas telas — do lado esquerdo, ele mostra como a coreografia realmente é, e do lado direito, faz uma brincadeira de como as maioria das postagens de coreografias costumam ser, com movimentos rápidos e exagerados

O influenciador, que hoje se dedica exclusivamente à internet, já trabalhou como dançarino profissional no teatro de um hotel

"A primeira dica que eu dou para aqueles que querem começar a se arriscar nas coreografias da internet é: não se baseiem em dançarinos profissionais, como a Charli D'amelio, ou pessoas que já têm uma prática avançada na dança. Caso o façam, a chance de se frustrarem é grande", afirma o influenciador

O professor de dança Marcos Paulo Dias, dá o mesmo conselho para os iniciantes



"Não adianta querer meter os pés pelas mãos. Hoje em dia, tutoriais de dança estão a um clique de distância de qualquer pessoa que queira aprender. Acho que este pode ser um bom caminho para aqueles que estão começando"

Para aqueles que optarem por aprender os passos assistindo vídeos de outros usuários, e não tutoriais, uma dica fundamental é baixar os vídeos e "espelhá-los" — algo que pode ser feito de maneira simples pelo celular.



“Isso porque, caso a pessoa se baseie no vídeo da maneira que ele foi postado, ela vai acabar performando a coreografia de maneira invertida, isto é, com os movimentos trocados", explica Bruno

Ainda segundo o influenciador, outra boa dica é ter calma na hora de aprender uma nova dança, uma vez que algumas coreografias são mais elaboradas do que outras.



"O ideal é aprender um movimento de cada vez — primeiro as mãos, depois as pernas, e eventualmente, a cabeça, por exemplo — e depois juntar tudo"

Vale ressaltar ainda que a prática leva à perfeição. Muito provavelmente, a coreografia não sairá perfeita de primeira, mas é importante continuar tentando.



"No começo, eu passava o dia todo treinando uma única coreografia", diz o instagrammer . "Com o passar do tempo, no entanto, fui pegando prática e hoje tenho mais facilidade do que tinha antigamente"