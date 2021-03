Superliga: Minas Tênis Clube bate Blumenau e é o 1º semifinalista

Na tarde desta segunda-feira (15), o Minas Tênis Clube precisou se superar para ganhar do Blumenau por 3 sets a 1 (25/21, 25/16, 24/26 e 30/28), no Ginásio Sebastião Cruz, em Santa Catarina, e conquistar a 1º vaga à semifinal da Superliga masculina de vôlei. Na quinta (11), o Minas já havia vencido por 3 a 0 (25/22, 25/19 e 27/25), na Arena MTC.

Assim como foi no primeiro jogo da série melhor de três, o grande destaque foi o oposto cubano Escobar, com 27 pontos. “Estava muito cansado no final do terceiro set, mas quando acabou passei a concentrar bem ponto a ponto, ação a ação e isso foi fundamental para conseguir ajudar o time”, disse Escobar à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). “Os troféus são sempre bem-vindos e ofereço a toda a minha família lá em Cuba,” finalizou o oposto.

O técnico do Minas Tênis Clube, Nery Tambeiro, destacou a entrega de todo o grupo nesta segunda partida da série. “Estudamos bastante a equipe de Blumenau, mas no final foi principalmente a busca por um algo a mais. O Escobar voltou há pouco tempo depois da COVID-19 e estava visivelmente sentindo o cansaço, mas foi até o final. O Honorato estava um pouco debilitado e, no terceiro set, o Lazo teve problemas com a lente de contato. Enfim, foi um jogo cheio de situações e superações. As palavras de ordem hoje foram raça e superação”, afirmou Tambeiro.

Na semifinal, o Minas aguarda o classificado do duelo entre Sada/Cruzeiro e Vôlei Itapetininga. Depois do primeiro jogo, no Ginásio do Riacho, em Contagem, o time de São Paulo está vencendo o duelo por 1 a 0. O próximo jogo acontece na quarta-feira (17). Se necessário, o desempate ocorrerá no domingo (21), em Minas Gerais.