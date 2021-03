Bruno Soares encara "dupla da paz" em estreia no ATP de Acapulco

O Brasil está representado em dose dupla (e na chave de duplas) no ATP 500 de Acapulco, no México, a partir desta terça-feira (16), em horários que ainda serão definidos. Dupla número 4 do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray (19º) estreiam contra o indiano Rohan Bopanna (42º) e o paquistanês Aisam Qureshi (48º), que formam a chamada "parceria da paz", dado o histórico de guerra entre os países asiáticos.



Bruno e Murray buscam o segundo título da temporada. O primeiro veio em fevereiro, logo na primeira competição desde a retomada da parceria, após um ano, no ATP 250 de Melbourne, na Austrália. Eles não jogam desde o Aberto da Austrália, quando perderam da dupla formada pelo norte-americano Rajeev Ram (14º) e o britânico Joe Salisbury (12º) na semifinal.

O gaúcho Marcelo Demoliner (46º) e o mexicano Santiago González, por sua vez, têm pela frente os canadenses Felix Auger-Aliassime (18º do ranking mundial de simples e 90º nas duplas) e Milos Raonic (19º em simples, 406º nas duplas). A parceria Brasil-México vem de eliminação nas quartas de final do ATP 250 de Santiago (Chile) para o argentino Federico Delbonis (143º nas duplas e 79º em simples) e o espanhol Jaume Munar (153º nas duplas e 98º em simples).

O paranaense Thiago Wild buscou vaga na chave de simples em Acapulco, mas foi eliminado na segunda rodada do torneio classificatório. No sábado (13), o brasileiro número 124 do mundo em simples derrotou o croata Danilo Petrovic (159º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. No domingo (14), porém, caiu para o norte-americano Brandon Nakashima (145º) por 2 sets a 0 (duplo 6/3).

ATP 500 de Dubai

Já no ATP 500 de Dubai (Emirados Árabes), o mineiro Marcelo Melo (16º do ranking de duplas) e o neerlandês Jean-Julien Rojer (26º) foram superados, no domingo, por Wesley Koolhof (6º), também dos Países Baixos, e o polonês Lukasz Kubot (15º), ex-parceiro do brasileiro. A parceria entre Koolhof e Kubot venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 12/10 - nas duplas, a terceira parcial é uma disputa em até 10 pontos, com mínimo de dois pontos de diferença.

Foi apenas o terceiro torneio de Melo e Rojer juntos. Apesar da parceria ter sido anunciada no fim do ano passado, o mineiro iniciou 2021 atuando com o romeno Horia Tecau, já que o neerlandês seria pai em fevereiro e não pôde viajar para competir no Aberto da Austrália ao lado do brasileiro.