Robô realiza primeira tatuagem de forma remota no mundo

O quão corajosa uma pessoa precisa ser para aceitar que um robô controlado à distância faça uma tatuagem no seu braço? Pois bem, isso foi o que aconteceu durante a realização da primeira tattoo feita remotamente no mundo.

Para alcançar tal feito, o tatuador Wes Thomas fez o desenho em um manequim, enquanto um robô conectado ao humano através de uma rede 5G fazia a tatuagem no braço da atriz holandesa Stijn Fransen. Ela optou por um desenho minimalista.

O braço robótico foi desenvolvido pela The Mill, empresa de soluções tecnológicas criativas, que desenvolveu o projeto chamado The Impossible Tattoo (A tatuagem impossível, em tradução livre), liderado pelo tecnólogo londrino Noel Drew.

O dispositivo completo utilizado para fazer a tatuagem precisou ser pensado e projetado do zero pela equipe de Noel, que fabricou boa parte das peças com o auxílio de impressoras 3D. Ao todo foram cerca de seis semanas de trabalho.

A atriz holandesa optou por uma tatuagem minimalista - (Foto: Divulgação/The Mill)

“Foram vários planos de desenvolvimento em software e hardware, com iteração constante de projetos e prototipagem e um muitas de impressoras 3D trabalhando quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada dia era um pequeno passo”, destacou Noel Drew em entrevista à PC Magazine.

Os desenvolvedores do robô precisaram pensar em uma maneira de fazer com que houvesse uma distribuição constante de tinta à ponta da agulha da máquina de tatuagem, dado que levaria muito tempo se a todo momento fosse preciso mergulhar o equipamento em algum recipiente com colorantes.

Além disso, Drew também revelou que a tatuagem foi testada diversas vezes em vegetais para que fosse possível entender a força com que a agulha precisaria ser aplicada enquanto era feito o desenho, com o intuito de não oferecer risco algum à atriz holandesa.

A ação foi coordenada pela T-Mobile, uma operadora de redes sem fio que buscou mostrar que sua rede de 5G pode funcionar utilizando muitos dados móveis em alta velocidade e sem latência, ou seja, sem um intervalo de tempo entre o movimento do tatuador no protótipo e o desenho do robô no braço de Stijn, por exemplo.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Thiago Calil