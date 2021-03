Estação Espacial lança 2,9 toneladas de lixo na órbita da Terra

Lixo descartado viajará no espaço de 2 a 4 anos - (Foto: Reprodução/Nasa)

Na última quinta-feira (11), astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) receberam um comando da Nasa para lançar no espaço um palete com 2,9 toneladas de lixo espacial, maior volume já colocado em órbita.

Todo esse lixo é composto por baterias de níquel-hidrogênio velhas e a previsão é de que todo esse material continue viajando no espaço por mais 2 ou 4 anos antes de entrar na atmosfera terrestre e queimar. A expectativa da Nasa é de que o material que não for consumido completamente pelo fogo caia no Oceano Pacífico.

O lixo espacial foi jogado no espaço pelo Veículo de Transferência H-II (HTV), utilizado pelo programa espacial japonês para transportar alguns materiais necessários à ISS. Depois de usados, eles são tradicionalmente colocados em órbita para liberar espaço.

Essas baterias de níquel-hidrogênio foram substituídas por unidades de armazenamento de energia de íons de lítio, que possuem melhor desempenho. Desde 2017 foram feitas 4 outras missões para levar 24 novas baterias à Estação Espacial Internacional.

Os dispositivos velhos são removidos com a ajuda dos astronautas, que fazem caminhadas espaciais para montar os paletes posteriormente introduzidos nos HTVs. Depois disso, um braço robótico da ISS consegue remover os materiais antigos e introduzir os novos.

O Japão está desenvolvendo uma nova geração do Veículo de Transferência H-II, que será chamado de HTV-X. A ideia é que nos próximos anos todas as unidades antigas do HTV sejam substituídas.

