Pandemia em 2021 é diferente e SUS será testado, diz Pazuello

Em coletiva de imprensa convocada após movimentações do presidente Jair Bolsonaro para substituir o comando do ministério da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello afirmou nesta segunda-feira (15) que a pandemia do novo coronavírus em 2021 é pior e vai testar o SUS (Sistema Único de Saúde) para evitar possível colapso da rede hospitalar.

"O ciclo da pandemia em 2021 está diferente, o vírus acumulou mutações, se tornando mais contagioso e causando mais mortes. O SUS não colapsou em 2020 e será colocado à prova em 2021", afirmou.

Na coletiva, marcada para demonstrar ações da atual gestão no enfrentamento à pandemia, Pazuello voltou a garantir o cronograma de vacinação atual, com a previsão de entregar 192 milhões de doses de vacina contra a covid-19 de março até junho deste ano.

Criticado pela gestão na pandemia e pelo atraso de entrega dos imunizantes, Pazuello deve ser demitido nos próximos dias, enquanto o presidente Bolsonaro já conversa com outros possíveis substitutos.

Ele deve seguir no posto até que Bolsonaro encontre um substituto que atenda à demanda do Centrão, desde que o indicado, na condução do ministério, não desautorize o próprio Bolsonaro.