Governo suspende a venda de 9 planos de saúde no Brasil

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou nesta segunda-feira (15) que suspendeu a comercialização de nove planos de saúde de cinco operadores.

A decisão é motivada por queixas relacionadas a cobertura assistencial realizadas no quatro trimestre de 2020. A proibição começa a valer a partir da próxima sexta-feira (19), em todo o Brasil.

Ao todo, os 47.138 beneficiários dos planos ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

Além das suspensões, a ANS também autorizou oito planos de três operadoras a voltar serem novamente comercializados.