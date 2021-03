Prévia do PIB sobe 1% em janeiro e retoma patamar pré-pandemia

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), conhecido por sinalizar uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), abriu 2021 com um avanço de 1,04% em janeiro, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (15), pelo BC (Banco Central).

Com a alta, o indicador alcançou os 140,3 pontos na série dessazonalizada e retomou o patamar de fevereiro do ano passado (140,02), último mês sem os reflexos da pandemia no ambiente econômico brasileiro.

O resultado corresponde à nona alta consecutiva do indicador, que desabou nos meses de março de abril do ano passado em meio às medidas restritivas adotadas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.