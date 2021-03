Aprovados na Unicamp devem fazer matrícula nesta segunda

Os estudantes aprovados no vestibular 2021 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) devem realizar a matrícula nesta segunda-feira (15) apenas de forma online, pela página da Comvest (Comissão Permanente de Vestibular) das 9h às 17h.

Candidatos que não efetuarem a matrícula serão excluídos. A segunda chamada será divulgada na quarta-feira (17), juntamente com a última chamada das Vagas Olímpicas. A matrícula eletrônica para os convocados em ambas as listas deverá ser realizada no dia 22 de março.

Os candidatos que foram selecionados pelo sistema de cotas étnico-raciais deverão passar pela Comissão de Averiguação. O link com o horário da banca e a plataforma de acesso à entrevista estão disponíveis na página da Comvest. Os candidatos cotistas devem acessar a plataforma de entrevista da Banca de Averiguação, bem como as orientações e protocolos.

Matrícula em segunda opção

Os candidatos convocados para o curso escolhido como segunda opção deverão realizar a matrícula pela internet e, optar ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção (remanejamento). Candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão a vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.

Procedimentos de matrícula

Após a matrícula online, todos os alunos receberão por e-mail, a partir desta segunda-feira (15), a Declaração de Matrícula e a senha de acesso ao Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA). A partir desse momento, os alunos deverão fazer o upload dos documentos exigidos para matrícula no SIGA até as 23H59 do dia seguinte após o envio do e-mail pela DAC. Os documentos exigidos na efetivação de matrícula estão disponíveis no Manual do Ingresso.