Concursos públicos têm mais de 205 mil vagas em todo o país 

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem quer fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. No momento estão abertas mais de 205 mil vagas para cargos e funções distintas e com salários de até R$ 15.654,69.

O IBGE é o que oferta mais oportunidades, atualmente. São 204.307 vagas para profissionais dos níveis médio e fundamental em todo o Brasil, com salário de até R$ 2.100,00.A Prefeitura do Acre também está oferecendo mais de 200 vagas para atuação em cargos que exigem o nível superior.

A EEAR (Escola de Especialistas da Aeronáutica) também está oferecendo 242 vagas para atuação para mecânico de aeronaves, guarda e segurança, controle de tráfego aéreo, material bélico e equipamento de voo.

Quem também está recrutando trabalhadores é a Prefeitura de Sena Madureira (AC). São 260 vagas para professores de creche, da educação infantil, do ensino fundamental e para atendimento especial educacional especializado.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

IBGE



Vagas: 204.307

Níveis: ensino fundamental e médio

Cargos: recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor

Valor da inscrição: de R$ 25,77 a R$ 39,49

Salários: de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00

Prazo de inscrições: agente censitário municipal/supervisor até 15 de março de 2021 recenseador até 19 de março de 2021



Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



EEAR (Escola de Especialistas de Aeronáutica)



Vagas: 242

Níveis: ensino médio

Cargos: mecânico de aeronaves, guarda e segurança, controle de tráfego aéreo, material bélico e equipamento de voo.

Valor da inscrição: R$ 60,00

Salários: ainda não divulgado. O último processo seletivo ofereceu vaga de R$ 1.066,00, com direito a alimentação, alojamento, fardamento, e assistência médico-hospitalar e dentária

Prazo de inscrições: até 17 de março (data prevista)



Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura de Sena Madureira (AC)



Vagas: 260

Nível: superior

Cargos: professores de creche, da educação infantil, do ensino fundamental e para atendimento especial educacional especializado

Valor da inscrição: R$ 60

Salários: R$ 1.579,66

Prazo de inscrições: até 14/03/2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Suzano (SP)



Vagas: 13

Nível: superior

Cargos: assistente jurídico, médico clínico geral, médico clínico geral plantonista, médico ginecologista, médico neurologista, médico pediatra, médico pediatra plantonista, médico pneumologista, médico psiquiatra, médico psiquiatra infantil e médico urologista

Valor da inscrição: R$ 52,20

Salários: de R$ 4.002,87 até R$ 9.143,10

Prazo de inscrições: até as 16h de 8 de abril de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP)

Vagas: 158

Nível: superior

Cargos: professor de educação básica I, professor de educação Básica II - educação artística, professor de educação Básica II - geografia, professor de educação básica II - língua portuguesa e professor de educação Básica II - matemática.

Valor da inscrição: gratuita

Salários: de R$ 3.346,75 a R$ 3.518,74

Prazo de inscrições: até as 17h de 11 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Guarulhos (SP)

Vagas: 37

Níveis: médio e superior

Cargos: médico ambulatorial, médico cardiologista, médico cirurgião vascular, médico coloproctologista, médico da família, médico endocrinologista, médico gastroenterologista pediátrico, médico geriatra, médico ginecologista e obstetra Ambulatorial, médico hematologista e hemoterapeuta, médico infectologista pediátrico, médico nefrologista, médico nefrologista pediátrico, médico neurologista, médico neurologista pediátrico, médico oftalmologista, médico ortopedista e traumatologista ambulatorial, médico patologista, médico pediatra ambulatorial, médico pediatra urgência e emergência, médico pneumologista, médico psiquiatra ambulatorial, médico reumatologista, médico Reumatologista pediátrico, médico urgência e emergência e especialista em saúde (Biologia) e oficial de controle animal



Valor da inscrição: de: R$ 64,82 para o cargo de Oficial de Controle Animal e R$ 98,86 para os demais

Salários: de R$ 2.123,53 a R$ 15.654,69

Prazo de inscrições: até 30 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Previdência Social dos Servidores do Município de Guarujá (SP)

Vagas: 2

Níveis: superior completo;

Cargos: analista previdenciário de benefícios e analista previdenciário assistente social

Valor da inscrição: R$ 50,00

Salários: R$ 4.196,00

Prazo de inscrições: até 22 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Câmara Municipal de Jacareí (SP)

Vagas: 4

Níveis: médio e superior

Cargos: coordenador de finanças, analista de suporte de tecnologia da informação, analista de pessoal e treinamento e agente de compras e manutenção.

Valor da inscrição: de R$ 6,46 a R$ 12,76

Salários: de R$ 2.833,52 a R$ 5661,78

Prazo de inscrições: até 19 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital

Consórcio intermunicipal do vale do Paranapanema (SP)

Vagas: 2

Níveis: fundamental e médio

Cargos: operador de equipamento de britador móvel, recepcionista

Valor da inscrição: R$ 43,50

Salários: de R$ 1.136,28 a R$ 1.965,72

Prazo de inscrições: até 15 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Fernão (SP)

Vagas: 2

Níveis: ensino médio completo;

Cargos: agente comunitário de saúde

Valor da inscrição: até 21 de março de 2021

Salários: R$ 1.308,29

Prazo de inscrições: até 21 de março de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Barra do Turvo (SP)

Vagas: 20

Níveis: médio completo, certificado de acordo com a respectiva vaga prestada

Cargos: oficineiro de trabalho com linha, cabeleireiro, capoeira, artes marciais, maquiagem e design de sobrancelha, culinária, teatro, dança, iniciação esportiva, lego, babá, estética facial, artesanato, materiais recicláveis, confeiteiro e instrutor musical

Valor da inscrição: 1 Kg de alimento não perecível (exceto sal)

Salários: de R$ 800,00 ou R$ 1.000,00

Prazo de inscrições: de 08/03/2021 e 10/03/2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

* Estagiária do R7, sob supervisão de Ulisses de Oliveira