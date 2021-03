Fluminense vence Flamengo no Maracanã

O Fla-Flu 431 terminou com vitória tricolor por 1 a 0, neste à noite (14), no Maracanã. A vitória marcou a estréia do técnico Roger Machado e foi a primeira do clube no Estadual do Rio. Mesmo melhor em campo, a terceira vitória consecutiva dos pupilos de Maurício Souza não se concretizou. O técnico devolve o bastão para Rogério Ceni com duas vitórias e uma derrota em três rodadas.

O primeiro tempo do clássico foi marcado pelo ínio flamenguista. A equipe SUB-20, reforçada por alguns jogadores do elenco titular, protagonizou as principais ações da partida. Com Paulo Henrique Ganso como atacante, a primeira escalação de Roger Machado à frente do Flu mostrou-se ineficiente e perdida dentro de campo. O primeiro e único chute contra a meta de Gabriel Batista só veio aos 44 minutos. O scout marcou 8 finalizações para o Fla, que teve 61% de posse de bola.

A etapa final parecia igual. Apesar de duas substituições e da visível irritação de Roger Machado, o Fla continuava a ditar o ritmo do jogo. Aos 31, após cobrança de escanteio, Frazan sobe de cabeça e só não abre o placar para os tricolores graças ao goleiro Gabriel Batista. O Fla dá o troco em outra cobrança de córner. Lázaro cruza, Michael desvia e Daniel salva o Flu. Aos 37, Igor Julião ganha a dividida e solta um forte chute da entrada da grande área para estufar as redes. Aos 26 anos, o lateral-direito marcou o primeiro gol em 87 partidas como profissional do Flu

Na próxima (19), às 21h, o Flamengo retorna ao gramado do Maracanã para encarar o Resende. No mesmo estádio, no (20), às 21h05, o Fluminense vai o Bangu pela frente.