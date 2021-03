Libertadores Feminina: Corinthians bate Santiago Morning e avança

A equipe feminina do Corinthians segue firme em busca do tricampeonato da Libertadores. Na tarde deste domingo (14), o Timão massacrou mais um adversário. Pelas quartas de final, as brasileiras fizeram 7 a 0 no Santiago Morning no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

A chuva de gols começou logo aos 15 minutos da primeira etapa. Grazi aproveitou a falha da zaga chilena e deu um excelente passe para Gabi Nunes abrir o marcador. Aos 20, teve mais rede balançando. Depois de grande jogada pela esquerda, Grazi fez o segundo. Um minuto depois, Gabi Nunes fez o segundo dela e o terceiro do Timão com passe de Adriana. Dando prosseguimento à sequência arrasadora das brasileiras, Crivelari deu uma bomba e fez o quarto gol aos 23 minutos.

Depois do intervalo, seguiu o massacre. Aos seis minutos, Vic Albuquerque, aniversariante do dia, deu um belo chute no canto da goleira chilena e fez o quinto. O sexto foi novamente dela. Vic Albuquerque aos 19 fez o segundo dela e completou a festa no dia do aniversário. O sétimo foi de pênalti. Aos 32, Adriana sofreu e converteu a penalidade com perfeição.

Até o momento, o Timão tem 34 gols marcados em quatro partidas na competição e não sofreu nenhum.

O adversário da semifinal será definido na noite deste domingo no duelo entre Boca Juniors e América de Cali, que começou às 19h30. Ferroviária, a outra equipe brasileira na Libertadores, disputa um lugar na semifinal contra o River Plate nesta segunda-feira a partir das 19h30. As definições dos times que irão à final do torneio estão marcadas para quarta (17) e quinta (18). A final será disputada no domingo (21).