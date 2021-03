Esgrima: Brasil encerra participação na Copa do Mundo de Sabre

O Brasil terminou, neste domingo (14), a participação na Copa do Mundo de Sabre, primeira competição internacional de esgrima após o início da pandemia, em Budapeste, na Hungria. No torneio por equipes, os dois times caíram na primeira rodada. A equipe feminina, formada por Karina Trois, Luana Pekelman e Pietra Chierighini, perdeu para a Polônia por 45 a 28 e ficou em 25º lugar. O time masculino, com Bruno Pekelman, Henrique Garrigos, Matheus Becker e Enrico Pezzi, perdeu por 45 a 20 para o Egito e fechou como o 24º. Apesar desses resultados, a comissão técnica considera que os maiores objetivos parecem ter sido atingidos. “Depois de 14 meses sem provas oficiais no Brasil, encerramos a participação de nossa jovem equipe de sabre masculino e feminino. Todo este esforço colherá seus resultados no Pré-Olímpico das Américas, no final de abril, no Panamá. Após este evento na Hungria, os técnicos têm a noção clara do trabalho a ser feito visando a corrida olímpica e o Mundial Juvenil e Cadete no Cairo, no próximo mês”, explicou o mestre Régis Trois à equipe de assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE). “A Copa do Mundo foi muito importante para o meu crescimento na esgrima.

Poder jogar novamente em uma competição deste tamanho, após um ano sem competições e uma lesão que me trouxe oito pinos na fíbula, foi muito bom! Tenho muitos treinos pela frente e esta prova me mostrou meus pontos positivos e negativos”, reconheceu Bruno Pekelman também à equipe da CBE.

Foto: Reprodução

A mais experiente do time feminino é Karina Trois, com 23 anos, sendo que Luana Pekelman e Pietra Chierighini têm apenas 17 anos. “A prova individual serviu totalmente para analisar como está o meu jogo e voltar às pistas. Já a prova por equipes serviu para ajustar todos os erros que apresentei no individual. Com certeza, foi uma evolução na carreira, no sentido de estar cada vez mais preparada para jogar o Pré-Olímpico”, explicou Karina Trois à equipe da Confederação Brasileira.

Estágio na Geórgia

Depois do torneio em Budapeste, Bruno Pekelman, Luana Pekelman, Matheus Becker e o técnico Alkhas Lakerbai seguem agora para Tibilissi, na Geórgia, onde realizam um estágio de 15 dias de treinamento. Depois, Bruno retorna para a disputa do Pré-Olímpico, enquanto os demais seguem diretamente para o Cairo, no Egito, onde participam do Campeonato Mundial Cadete e Juvenil, entre 3 e 11 de abril. “Lá, terei tempo para me dedicar nas lições que aprendemos nesta Copa do Mundo e assim chegar bem preparado ao Pré Olímpico”, ressaltou Bruno.

Na próxima semana, entre 19 e 23 de março, é a vez da Copa do Mundo de Espada, em Kazan (RUS). A equipe feminina, formada por Nathalie Moellhausen, Amanda Simeão e Marcela Silva, terá a orientação do técnico Marcos Cardoso. O time masculino seguirá em treinamento na Itália.