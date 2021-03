Começa hoje a atualização do Caixa Tem; saiba como fazer

O calendário para a atualização do aplicativo Caixa Tem começa neste domingo (14). Os usuários poderão atualizar os dados cadastrais durante o mês de março. Segundo a Caixa, a ação tem o objetivo de oferecer mais segurança, vantagens e praticidade aos clientes.

Leia também: Caixa já tem pronta operação de pagamento do auxílio emergencial

O aplicativo é usado para movimentação e pagamento dos benefícios sociais criados para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus na população de baixa renda, assim como o Bolsa Família.

A atualização é feita totalmente pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência do banco. Basta acessar o aplicativo e seguir as orientações.

A atualização cadastral será realizada de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos clientes. A partir deste domingo (14), devem efetivar a atualização os usuários nascidos em janeiro. Na terça-feira (16), os nascidos em fevereiro e, na quinta (18), os nascidos em março. A atualização segue esta sequência até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro.

Veja o calendário

A partir de 14/3 - nascidos em janeiro

A partir de 16/3 - nascidos em fevereiro

A partir de 18/3 - nacidos em março

A partir de 20/3 - nascidos em abril

A partir de 22/3 - nascidos em maio

A partir de 23/3 - nascidos em junho

A partir de 24/3 - nascidos em julho

A partir de 25/3 - nascidos em agosto

A partir de 26/3 - nascidos em setembro

A partir de 29/3 - nascidos em outubro

A partir de 30/3 - nascidos em novembro

A partir de 31/3 - nascidos em dezembro



Como atualizar

- Para efetivar a atualização, o usuário deve acessar a conversa “Atualize seu cadastro” no aplicativo.

- Neste campo, enviar a documentação solicitada: foto (selfie) e documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço).

- O envio é feito totalmente pelo celular, sem necessidade de ir até uma agência.

Auxílio emergencial

Já são mais de 105 milhões de contas poupança social digital desde abril de 2020. O serviço foi criado para o pagamento dos benefícios emergenciais que ajudaram a reduzir os impactos causados pela pandemia. Além do auxílio emergencial, o serviço também garantiu o pagamento do Saque Emergencial do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e o BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda).

Desde dezembro de 2020, os beneficiários do Programa Bolsa Família e do abono salarial PIS (Programa de Integração Social) também estão sendo contemplados com a poupança social digital e começaram a contar com o aplicativo Caixa Tem.