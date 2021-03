Brasil registra 1.997 mortes e 76,1 mil casos de covid em 24 horas

Os estados brasileiros registraram 1.997 mortes por covid-19 e 76.178 novos casos da doença, neste sábado (13), de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Os dados atualizados elevam o total de óbitos nesta pandemia a 277.102.

O acumulado de pessoas infectadas em todo o país chega a 11.439.558, dos quais o governo federal estima que cerca de 10 milhões já tenham se recuperado da infecção provocada pelo novo coronavírus.

O mês de março tem sido de patamares elevados de mortes diárias por covid-19. Além de hoje, os piores dias foram os seguintes:

• 12 de março de 2021: 2.216

• 10 de março de 2021: 2.286

• 11 de março de 2021: 2.233

• 9 de março de 2021: 1.972

• 3 de março de 2021: 1.910

• 5 de março de 2021: 1.800

Vacinação contra a covid-19

Cerca de 9,4 milhões brasileiros já foram vacinados contra a covid-19, o que corresponde a 4,4% da população, de acordo com o Vacinômetro do R7, que reúne dados do IBGE e do portal Covid-19 no Brasil. Mais de 2,6 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal de duas doses dos imunizantes, o que equivale a 1,26% do total.

As vacinas aplicadas até o momento são a CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e produzida no país pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e a vacina de Oxford, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela empresa farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, produzida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro.