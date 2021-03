Liga das Nações: FIVB define torneios masculino e feminino na Itália

Depois de definir em janeiro a mudança do formato da Liga das Nações, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta sexta (12) a sede das disputas masculina e feminina desta temporada. Em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), o torneio, que era disputado em países diferentes em cada uma das etapas, ocorrerá em formato de bolha sanitária na cidade italiana de Rimini entre os dias 25 de maio de 27 de junho.

Apesar da edição 2021 ocorrer em apenas um local, o formato do torneio segue o mesmo na primeira fase. Serão 124 jogos e cada seleção jogará 15 partidas. Porém, a FIVB definiu outra mudança importante na fase final. Somente quatro melhores seleções, ao contrário das seis anteriores, se classificam às finais. No dia 25 de junho, será conhecido o campeão feminino. E, 27 de junho, acontecerá a final do torneio masculino.

A pandemia do coronavírus forçou o cancelamento da edição de 2020 da Liga das Nações. Em 2019, os campeões foram os Estados Unidos no feminino e Rússia no masculino.