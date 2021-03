Handebol: Brasil vence Coreia e fica a uma vitória da vaga em Tóquio

Neste sábado (13), a Seleção Brasileira masculina de handebol venceu a Coreia do Sul por 30 a 24 na 2ª rodada do Pré-Olímpico da modalidade. O torneio está sendo disputado na cidade de Podgorica, em Montenegro. Com o resultado, o time do técnico Marcus Tatá se recuperou da derrota na estreia para a Noruega por 32 a 20, alcançou a vice-liderança da chave e continua com chances de se garantir nos Jogos de Tóquio.

A disputa acontece em um quadrangular entre Brasil, Noruega, Coreia do Sul e Chile. São duas vagas em jogo. A vaga verde e amarela estará confirmada se o time nacional vencer o Chile neste domingo (14), a partir das 13h30. Além de valer a confirmação brasileira em Tóquio, o jogo será o reencontro com o algoz dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Em 2019, o Chile bateu o Brasil por 32 a 29 na semifinal e tirou a chance do time nacional de disputar o título contra a Argentina, que, se conquistado, já garantiria a equipe em Tóquio. A partida deste domingo será transmitida ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil a partir das 13h15 (horário de Brasília). Mesmo perdendo a partida contra o Chile, o Brasil pode se classificar. Mas, nesse caso, precisará contar com resultados paralelos.

Tendo marcado sete gols, Fábio Chiuffa foi o artilheiro brasileiro e do jogo. Também fizeram gols: Leo Dutra (4 gols), Rogério (3), Haniel (3), Gustavo (3), Vini (3), João Pedro (2), Felipe Borges (2), Henrique Teixeira (1), Pacheco (1) e Guilherme Torriani (1).

Japão, Dinamarca, Espanha, Argentina, Egito e Bahrein já estão garantidos no torneio olímpico. As demais seis vagas estão sendo decididas nos pré-olímpicos mundiais. Além do evento que tem a presença brasileira, França, Croácia, Tunísia e Portugal disputam duas vagas. E, em outro grupo, Alemanha, Suécia, Eslovênia e Argélia brigam por mais duas.