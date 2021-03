Empresas devem informar Anvisa sobre estoque de oxigênio 

Cilindros de oxigênio enviados a Manaus depois da escassez do produto, nesta pandemia - (Foto: Divulgação/Ministério da Saúde)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou, neste sábado (13), que os fabricantes de oxigênio devem fornecer semanalmente informações sobre a situção do produto, como capacidade de produção, envase, distribuição e estoque, à agência. A medida, publicada na sexta-feira (12) no Diário Oficial, vale tanto para setor público quanto privado.

"O objetivo é monitorar o abastecimento de mercado e a quantidade demandada de oxigênio medicinal, com o intuito de minimizar o risco de desabastecimento do produto. Dessa forma, o Ministério da Saúde poderá ter previsibilidade sobre o abastecimento de mercado, permitindo a adoção, em tempo hábil, das medidas necessárias à garantia de fornecimento do oxigênio medicinal", afirmou o órgão, por meio de nota.

Os dados devem ser enviados toda quarta-feira, segundo a Anvisa. Além de fabricantes, incliu envasadoras e distribuidoras de oxigênio medicinal, nas formas farmacêuticas líquido e gás.