Em meio à reestruturação, Vasco enfrenta Nova Iguaçu pelo Carioca

O Vasco da Gama encara o Nova Iguaçu, neste (13), em São Januário, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina tenta a primeira vitória no Estadual. O jogo começa às 18h (horário de Brasilía), com cobertura ao vivo, a partir das 17h30, na Rádio Nacional, com narração de André Luís Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão da informação é de Bruno Mendes.

A partida marca a estreia do técnico Marcelo Cabo e do reformulado elenco profissional do clube, que ocupa a 10ª posição na tabela. O lateral Zeca e o zagueiro Ernando, recém-contratados, podem atuar como titulares já neste sábado (13).

O goleiro deve ser Lucão, já que Fernando Miguel foi emprestado ao Atlético Goianiense. Fora de campo, a diretoria vascaína iniciou uma profunda reestruturação administrativa, com a demissão de 186 funcionários, o encerramento das modalidades olímpicas deficitárias e o fechamento temporário da sede do Calabouço. Em comunicado, a gestão afirma que o “Club de Regatas Vasco da Gama enfrenta o maior desafio financeiro de sua história, com um endividamento líquido, atualmente girando em torno de R$720 milhões."

Vai pra cima deles, Nova! ????



O Nova Iguaçu vai a São Januário no próximo sábado (13), às 18h, enfrentar o Vasco pela terceira rodada da Taça Guanabara. Vamos! #VamosNova #ComAForçaDaCidade pic.twitter.com/2vl9L1fsTO — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) March 12, 2021

Nono colocado na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu também tenta a primeira vitória na competição. Perdeu para o Flamengo por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com o Madureira. Comandado pelo técnico Carlos Vitor, o time, orgulho da Baixada Fluminense, está de volta à elite do futebol carioca depois de três anos.