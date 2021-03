Confira as dicas do 1º lugar em Medicina na Unicamp

Gabriel Garcia Schmitt passou em primeiro lugar em Medicina na vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e na FMJ (Faculdade de Medicina de Jundiaí), ambas em São Paulo. O estudante de 18 anos dá algumas dicas para quem pretende prestar vestibular ainda neste ano.

"Eu prestei vestibular assim que saí do colégio, mas não consegui passar, resolvi fazer um ano de cursinho e logo veio a pandemia", conta o estudante do Poliedro. "Organizava meu tempo em função das aulas do cursinho e fazia um planejamento semanal, somando as atividades online passava das 7h30 às 22h30 estudando."

Aos fins de semana, Gabriel fazia simulados e provas de edições anteriores dos vestibulares e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). "Isso é muito importante para calcular o tempo gasto para realizar cada questão e treinar para fazer uma prova de 5 horas de duração usando máscara."

Outra dica valiosa é ter um tempo de lazer. "É importante manter o equilíbrio entre os estudos e a saúde mental", avalia. "Eu andava de bicicleta, que é uma coisa que gosto de fazer, além de dedicar um tempo para a minha família."