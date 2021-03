Recorde de mortes por covid-19 e PEC que libera auxílio são destaques

O Brasil registrou nesta semana o recorde diário do número de mortes por covid-19, com 2.286 óbitos. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o país ultrapassou 2 mil mortes causadas pela doença em apenas um dia. Outro destaque foi a aprovação da PEC Emergencial, que abre espaço para o pagamento da nova rodada de auxílio emergencial. A anulação das condenações do ex-presidente Lula, numa decisão do ministro do STF Edson Fachin, também teve grande repercussão. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial, que abre caminho para o pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial. O benefício agora depende da aprovação de uma MP (Medida Provisória), que vai definir os valores que serão disponibilizados à população mais carente

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão torna o petista novamente elegível, mas ainda precisa ser analisada pelo plenário da Corte

Após ter as condenações da Lava Jato, o ex-presidente Lula disse não sentir mágoas e afirmou ser "vítima da maior mentira jurídica contada em mais de 500 anos de história". Ele tinha sido condenado em duas ações penais, por corrupção e lavagem de dinheiro, nos casos do tríplex do Guarujá (SP) e do sítio de Atibaia (SP)

A alta de 0,86% da inflação oficial em fevereiro foi a maior para o mês desde 2016, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado recorde foi guiado pelo salto no preço dos combustíveis (7,09%)



O percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso caiu para 24,5% em fevereiro, menor patamar desde o início da pandemia do novo coronavírus. Em queda desde agosto, o volume de inadimplentes ainda é maior que o de fevereiro do ano passado, segundo dados da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)

O MEC (Ministério da Educação) divulgou os nomes dos estudantes pré-selecionados na lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos). Os candidatos a uma bolsa de estudos em uma instituição de ensino particular tiveram até a sexta-feira (12) para apresentar os documentos que comprovam as informações declaradas

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) antecipou a divulgação da lista de aprovados no vestibular 2021. Os estudantes podem conferir os nomes dos aprovados na página da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp). A matrícula deverá ser realizada na próxima segunda-feira (15) exclusivamente pela internet. A universidade também divulgou que a metade dos aprovados vieram de escolas públicas

Diante do aumento de casos de covid-19 em todo o estado de São Paulo, o governo anunciou medidas mais restritivas de isolamento social para evitar a propagação do vírus. As escolas da rede estadual de São Paulo ficarão abertas somente para fornecer alimentação aos alunos que necessitem e para distribuir materiais e chips. A Secretaria de Estado da Educação também informou que vai antecipar os recessos escolares de abril e outubro para o período de 15 a 28 de março para que as crianças fiquem em casa.As escolas particulares podem continuar abertas, mas devem respeitar o limite de 35% de ocupação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou, nesta sexta-feira (12), a aprovação do registro definitivo da vacina de Oxford. A agência também deu o aval para o primeiro medicamento para tratamento da covid-19 no Brasil: o rendesivir. Inicialmente indicado para a evolução de pacientes com ebola, o antiviral foi associado a uma recuperação mais rápida da forma grave da doença





O Brasil registrou, na quarta-feira (10), um novo recorde do número diário de mortes por covid: 2.286, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o país ultrapassou 2 mil óbitos causados pela doença em apenas um dia

A CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac, mostrou ser eficaz contra a variante do Amazonas, segundo dados preliminares de um estudo feito pelo Instituto Butantan, responsável pelo estudo clínico da vacina e que está envasando o imunizante no Brasil. A vacina está em aplicação no país por meio da liberação de uso emergencial

De acordo com um estudo britânico divulgado nesta semana, a variante do Reino Unido é entre 30% e 100% mais fatal do que as linhagens anteriores do coronavírus. A cepa também é mais transmissível

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou projetos de lei que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas pelo governo federal. As medidas facilitam a compra de imunizantes contra a covid-19, prevendo a dispensa de licitação e também regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços necessários para a aplicação

O estado de São Paulo começará a vacinar idosos com 75 e 76 anos a partir da segunda-feira (15). De acordo com o governo, o grupo é formado por 420 mil pessoas. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB), nesta segunda-feira (8), no Palácio dos Bandeirantes.

Boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Educação informou nesta terça-feira (9) que foram confirmados 4.084 casos de covid-19 entre estudantes, professores e funcionários nas escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. As ocorrências foram registradas em 2.048 escolas, de um total de 29,8 mil estabelecimentos de ensino no estado. As aulas presenciais foram retomadas no dia 8 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 escancarou os casos de agressões e abusos sexuais contra crianças. Impossibilitados de fechar as portas ou fazer o isolamento social, os conselhos tutelares de todas as regiões da cidade de São Paulo viram o número de denúncias de violência infantil crescer exponencialmente.

O nível de isolamento social em São Paulo está longe do ideal mesmo com todo o estado na fase vermelha do Plano SP, a mais restritiva. De acordo com o governo, a taxa é de 41% no interior e 43% na Grande São Paulo. Esses números se refletem nas imagens do transporte público da capital com passageiros aglomerados nesta quinta-feira (11)