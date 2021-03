Confira o último episódio da série sobre Priscila Palazzo hoje no Inova360

Nesta sexta-feira (12), o programa Inova 360, exibido às 23h45, leva ao ar o último episódio da série sobre a história de superação e sucesso da fisioterapeuta Priscila Palazzo, CEO das Clínicas o Palazzo, o maior grupo de estética do país, com mais de 300 clínicas licenciadas.

Exibida na semana do Dia Internacional da Mulher, a série mostra como uma brasileira determinada e empreendedora conseguiu superar desafios, quebrar paradigmas e se tornar referência em tratamentos contra a gordura localizada, em um dos mercados mais concorridos da atualidade, o da estética.

Ao longo da semana Priscila abriu o jogo ao falar sobre suas dificuldades pessoais, desafios, superação, beleza, estética, autoestima e inovação. No episódio que foi ao ar ontem (11), a empreendedora relembrou o momento em sua carreira quando começou a licenciar suas técnicas fazendo com que demais profissionais da estética pudessem trabalhar com os métodos Palazzo.

Apesar de chamar a atenção do mercado e investidores, a CEO ponderou que muitas profissionais não tinham a mesma visão de trabalho que ela e visavam apenas o lucro, não considerando muitas vezes a longevidade dos tratamentos, que sempre priorizam o resultado final nos clientes, independentemente do tempo trabalhado.

“Fazer um tratamento Palazzo não é algo tão simples assim. A gente fica com o paciente durante duas, três, quatro horas. Eu percebia que os nossos franquiados começaram a sabotar os procedimentos. Então eu fui além, criei um projeto de licença, onde eu podia fazer com que profissionais que tinham o meu perfil, de mudar vidas, entrassem na marca”, pontuou Priscila Palazzo durante a série no Inova 360.

Por conta disso, a CEO do grupo Palazzo chegou a abrir sua própria Universidade, e, além de apenas licenciar seu método para as profissionais que fossem capacitadas, também passou as ensinar sobre gestão, empreendedorismo, entre outros temas.

“Dentro da Universidade nós temos aula de venda, de gestão, finanças, porque não somos apenas profissionais. E da mesma forma que eu sentia dificuldade de migrar da profissional para a empresária, percebi que era importante também dar esse suporte. A marca Palazzo treina as licenciadas para desenvolver o protocolo Palazzo da melhor forma possível”, explicou a empreendedora.

Vinda de uma família humilde, a fisioterapeuta precisou empreender ainda na faculdade, vendendo lanches e brigadeiros para conseguir se manter na universidade.

Com estudo, garra e determinação, Priscila Palazzo decidiu criar um método inovador que trouxesse resultados de impacto, em sessões estéticas que associam técnicas, procedimentos e suplementos (nutracêuticos). Por conta disso, a profissional conquistou vários de clientes pelo boca a boca, atendendo celebridades, famosos e jogadores de futebol ainda no início de sua trajetória.

No episódio desta sexta-feira (12), será possível conferir o último capítulo da série especial sobre a trajetória da CEO do grupo Palazzo, em que a empreendedora revela quais são seus próximos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais.

Para quem não conseguiu acompanhar o Inova360 às 23h45 na Record News, basta conferir os episódios na íntegra no canal do Youtube do programa.