Brasileiro de Basquete: Osasco domina Botafogo e alcança as quartas

O Osasco está classificado às quartas de final do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete com uma rodada de antecedência. Nesta sexta-feira (12), os paulistas derrotaram o Botafogo por 82 a 72, em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil. O jogo foi disputado no ginásio Oscar Zelaya, do Alvinegro, sede dos confrontos pelo segundo turno da Conferência Gerson Victalino.

O ala Gustavo Scaglia, com 18 pontos, foi o cestinha do jogo e destaque da equipe osasquense ao lado do armador argentino Santiago Ludueña, que anotou 15 pontos e deu seis assistências. Ele, inclusive, foi eleito o melhor em quadra. Pelo lado botafoguense, os maiores pontuadores foram o ala-pivô Douglas Corrêa e o armador Paulinho Boracini, com 17 pontos.

No lado do Osasco, o argentino Ludueña, em sua primeira temporada no Brasil, já levou três troféus Wlamir Marques! #QuantoMaisBasqueteMelhor pic.twitter.com/xeFwOuppy9 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 12, 2021

O resultado levou o Osasco aos 16 pontos, na liderança temporária da Conferência Gerson Victalino. A equipe pode ser ultrapassada pelo Flamengo/Blumenau, que soma 14 pontos e enfrenta o lanterna Vila Nova/AEGB (nove pontos) às 19h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira. O Glorioso, com 14 pontos, está em terceiro, mas, com duas vitórias a menos e apenas um jogo pela frente, não alcança mais os paulistas.

Com isso, o time osasquense garantiu, ao menos, o segundo lugar da chave. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às quartas de final. Os demais times do grupo disputarão um playoff com as agremiações que ocuparem do terceiro ao sexto lugar na Conferência Hélio Rubens, cujo segundo turno será disputado em abril, com sede em Brusque (SC).

A maior eficiência do Osasco fez a diferença no primeiro quarto. Foram sete acertos em 12 tentativas, com aproveitamento de 60% nas bolas de três pontos. O Botafogo, por sua vez, fracassou em nove de 12 arremessos. O fato de duas das três cestas alvinegras (fora lances livres) serem de três pontos evidenciou a dificuldade encontrada pelos anfitriões para entrar no garrafão.

No período seguinte, o Glorioso seguiu pouco eficaz no perímetro de dois pontos, mas manteve o bom percentual nas bolas de três, repetindo os 60% do quarto anterior. Por outro lado, os paulistas desperdiçaram várias oportunidades (15 erros em 21 arremessos e dois chutes de três convertidos em nove) e viram o Alvinegro tirar a diferença para três pontos antes do intervalo.

Os primeiros dez minutos do segundo tempo foram de domínio completo do Osasco, que teve facilidade para dominar o garrafão alvinegro (sete acertos em oito tentativas), assinalar 27 pontos no quarto e abrir 11 pontos de vantagem. No período final, o Botafogo, enfim, acertou a mão nos ataques, mas a trocação de cestas interessava mais ao time paulista, que controlou a vitória.

Mais cedo, na abertura da quarta rodada do returno, o Anapolis Vultures venceu o BlackStar/Unisociesc por 67 a 55. Os goianos estão em quarto lugar, com 13 pontos. Os catarinenses, com 12 pontos, aparecem em quinto.

Última rodada

A quinta e última rodada do returno da Conferência Gerson Victalino ocorre neste sábado (13). Às 14h (horário de Brasília), enfrentam-se Blackstar e Fla Blumenau. Na sequência, às 17h, o Osasco mede forças com o Anápolis. Por fim, às 20h, o Botafogo encara o Vila Nova, em jogo com transmissão ao vivo da TV Brasil.