Secretário de Gestão do Ministério da Economia deixa cargo

O secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, deixou hoje (12) o cargo. No lugar dele, assume o atual secretário adjunto, Leonardo José Mattos Sultani.

Em nota, Lenhart atribuiu a saída a motivos pessoais. “Comunico meu pedido de exoneração do cargo de secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. Com a proximidade do nascimento do meu primeiro filho e o início de um novo ciclo pessoal e profissional, entendo que é o momento de fazer a sucessão na secretaria”, declarou o secretário em comunicado à imprensa.

Encarregado da reforma administrativa, Lenhart informou que a equipe econômica continua dedicada ao projeto. Enviada em setembro ao Congresso, a reforma está em tramitação na Câmara dos Deputados.

“O projeto até aqui realizado continua, em especial, a reforma administrativa. Nossa gestão sempre considerou fundamental repensar a administração pública, propondo um modelo mais digital, moderno e focado no cidadão”, acrescentou Lenhart no comunicado.