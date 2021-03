Dente gigante de tubarão pré-histórico é achado nos EUA

Um caçador de fósseis encontrou no início desta semana, nos EUA, um imenso dente de megalodon, uma espécie de tubarão pré-histórico. Matthew Basak, morador da Geórgia, contou à imprensa norte-americana que estava com um grupo de amigos procurando resquícios na construção de um canal de drenagem em Summerville, na Carolina do Sul.

Logo depois de achar um dente de bom tamanho, Basak encontrou outro enorme no meio da lama. O maior que o colecionador, que tem mais de 250 votos desse tipo de tubarão, já encontou na vida, com mais de 16,3 centímetros de comprimento e pesando mais de 1,3 kg.

"Eu quase gritei na hora", contou ele a uma emissora norte-americana. "Isso é o que eu venho procurando a minha vida toda. Ele é monstruoso, maior que a minha mão e eu tenho mãos enormes". No vídeo abaixo, é possível ver o momento em que o dente é achado.

O maior dente de megalodon encontrado no estado da Carolina do Sul, com cerca de 16,5 cm, foi vendido em um leilão em 2019 por US$ 2,6 mil (aproximadamente R$ 14,5 mil), mais de cinco vezes o valor esperado.

"O dente tem só uma marca na lateral, mas é normal. Tubarões sempre comeram muito", brinca Basak. Acredita-se que os ancestrais dos tubarões comiam mais de 1 tonelada de comida por dia.

Essa espécie pré-histórica de tubarões, que desapareceu há cerca de 3,6 milhões, foi um dos maiores predadores que já existiram nos mares, chegavam a mais de 18 metros de comprimento, cerca de três vezes o tamanho de um tubarão branco.