Governo libera R$ 188 milhões para instalação de 3.965 leitos de UTI

O Ministério da Saúde liberou R$ 188,2 milhões para a instalação de 3.965 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento da covid-19. O montante corresponde ao repasse mensal de recursos para a manutenção dos locais.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (12), a determinação leva em conta as solicitações dos Gestores Estaduais e Municipais de Saúde, que relatam a falta de leitos para o tratamento da doença respiratória.

Os leitos de UTI serão distribuídos entre Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Do total de leitos exclusivos para o tratamento de pacientes diagnosticados com a covid-19, 3.950 serão destinados ao tratamento de adultos e outros 15, instalados em Minas Gerais e no Paraná, para o atendimento pediátrico.

Os Estados de São Paulo (914), Rio Grande do Sul (592) e Paraná (523) terão o maior número de novos leitos para o tratamento da covid-19. Por outro lado, Rio de Janeiro (6), Alagoas (7) e Maranhão (8) receberão o menor número de novas unidades.